Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede incelemelerinin sürdüğünü belirterek, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiği açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

KAZAYA İLİŞKİN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

10 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kazaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere köyüne döndüğü öğrenildi. Defin işleminin ardından İstanbul'a dönüşe geçen otobüs, Sakarya Kuzey Marmara otoyolunda yoğun sis nedeniyle önündeki kazayı görünce sağ şeritte beklemeye başladı.

İddiaya göre o sırada arkadan gelen diğer yolcu otobüsü, cenazeye katılan vatandaşları taşıyan otobüse çarparak sürükledi.