Kayıp Malezya uçağını bulmak için 12 ay boyunca çalışmalara katılan eski bir deniz subayı, uçağın Hint Okyanusu'nun derinliklerinde hiç keşfedilmemiş bir bölgeye pilotu tarafından kasten düşürüldüğüne inanıyor.

41 yaşındaki Peter Waring, 8 Mart 2014'te kayboluşundan 6 ay sonra MH370 sefer sayılı uçuştaki 239 yolcuyu bulmak için uluslararası arama çalışmalarına çağrılmıştı.

Uçağın Güney Hint Okyanusu'na düştüğü düşünülüyor. Ancak yaklaşık 10 yıldır hükümet destekli ve özel birçok araştırma yapılasına rağmen herhangi bir önemli bilgi ortaya çıkarılamadı.

Yetkililer tarafından aktarılan hikayede, uçağın pilotu Zaharie Ahad Shah'ın Hint Okyanusu'na düşmeden önce ani bir U dönüşü yaptığı iddiaları yer alıyordu.

Ancak deniz tabanlarını haritalama konusunda uzman olan Waring, MH370'in kasıtlı olarak düştüğü zannedilen alandan yaklaşık bin mil uzakta, Geelvinck Kırılma Bölgesi olarak bilinen bir alana çarptığına inanıyor.

Eski deniz subayı, yetkilerin uçakla son temas gerçekleştikten sonra uçağın kaptan pilot Shah'ın "kontrolünden çıktığını" varsaymalarının büyük bir hata olduğunu düşünüyor.

Waring uçağın nereye düşmüş olabileceği hakkında, "Arama sırasında, uçağın tespit edilebildiği son bölgeyi geçtikten sonra bir şekilde kontrol altında kalmaya devam etmiş olabileceği konusunu oldukça ciddiye aldık. Bunun gerçekleşmesi, uçağın muhtemelen daha güneyde olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Boeing 777 uzmanı Simon Hardy, Shah'ın "intihara meyilli" olduğunu ve uçağı kasıtlı olarak Geelvinck Kırık Bölgesi'ne doğru uçurduğunu iddia ediyor.

Hardy, Avustralya'nın batı kıyısından yaklaşık bin 500 mil açıkta düşen uçağın kontrolünün son ana kadar kaptan pilot Shah'ta olduğuna inanıyor.

Kayıp olan ve uçaktaki diğer kişilerle birlikte öldüğü tahmin edilen Shah kişisel sorunları nedeniyle uçağın düşüşünü planlamakla suçlanıyor.

Bazı teoriler onun yardımcı pilotunu kokpitin dışında bıraktığı, tüm iletişimi kapattığı, ana kabinin basıncını düşürdüğü ve ardından uçağı devre dışı bırakarak yakıtı bitene kadar otomatik pilotta uçmaya devam ettiği yönünde.

Kuala Lumpur'daki söylentilere göre kişisel sorunları arasında, eşi Fizah Khan'la olan ayrılığı ve akrabası olan muhalefet lideri Anwar Ibrahim'in, uçuştan kısa bir süre önce sodomi suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılmasına duyduğu öfke de yer alıyordu.

Ancak pilotun eşi kişisel sorunları olduğunu reddetti. Diğer aile üyeleri ve arkadaşları onun sadık bir aile babası olduğunu ve işini sevdiğini söyledi.

Peter Waring araştırmalarda hiçbir ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Eylül 2015'te yeni bir görev için projeden ayrıldı.

Malezya hükümetinin uçağı mümkün olan en kısa sürede bulması yönündeki yoğun baskı göz önüne alındığında, aramanın aceleye getirildiği ve yanlış yapıldığı düşünülüyor.