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Deprem in derinliği 11.18 km olarak açıklandı. deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Marmara Denizi Çınarcık açıklarında 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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