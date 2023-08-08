Sarıyer’de 4 yaşındaki kızıyla birlikte taksiye binen Ünal Şenyuva, mesafeyi beğenmeyen taksici tarafından araçtan indirildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Maslak’taki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi önünde meydana geldi.

Bir televizyon kanalında çalışan Ünal Şenyuva, 4 yaşındaki kızı Roza ile Ayazağa’ya gitmek için taksiye bindi.

Şenyuva, gideceği yerin konumunu taksiciye gösterince, taksici gidilecek yönün kendisine ters olduğunu söyledi. Taksici, yolcuya kızıyla birlikte araçtan inmesini söyledi.

Ünal Şenyuva, taksiciyle bir süre tartıştıktan sonra kızıyla birlikte taksiden inmek zorunda kaldı.

Kızı kucağında taksiden inmek zorunda kalan Şenyuva, cep telefonuyla bir yandan aracın görüntüsünü kaydederken bir yandan da taksiciyle arasındaki tartışmayı anlatmaya başladı.

Bu sırada, taksiden inen şoför, Şenyuva'ya küfür etti.

Tartışmayı gören bazı vatandaş ve taksiciler, Şenyuva ile taksicinin çevresinde toplandı. Bu sırada, iddiaya göre taksiciyle birlikte birkaç kişi Ünal Şenyuva’ya saldırarak darbetti.

Çevredekilerin yardımıyla taksici ve yanındakilerin elinden kurtulan Şenyuva, daha sonra bir başka taksiyle olay yerinden ayrıldı.

Yaşadıklarını anlatan Şenyuva, şunları söyledi:

“Video çektiğimi görünce tekrar çıldırmaya başladı. O esnada bana küfretti. Ama kızım ağladığı için yine birşey diyemedim. Daha sonra çevredekiler toplandı, bir hanımefendi geldi, ‘Sakin olun’ dedi. O sırada taksici inip benim üzerime yürümeye başladı. Bu sırada bir başka taksici ‘Beyefendi ben sizi götürürüm’ dedi. Diğer taksici de durmadan küfür ediyor. Küfredince ben de çok sinirlendim. Kızım da ağlıyordu. O arada biz, birbirimize girmeye başladık. Bir baktım 4-5 kişi birden bana saldırmaya başladı. Onların taksici olup olmadığını, nereden çıktıklarını bilmiyorum bile. Bayağı bir kalabalık toplandı. Bir hanımefendi çok yardımcı oldu; kızımı kucağına aldı. Ben okulun güvenlikçilerine seslendim; ‘Müdahale etmiyorsunuz bari çocuğu alın, ben de kavgamı yapayım o zaman yani.’ Daha sonra güvenlikçiler ile bana yardımcı olan taksici beyefendi, beni kampüsün içine soktular. Kızımı sakinleştirmeye çalıştılar. Bana saldıranlar hala dışarıdan ‘Gelsene buraya’ diye tehdit ediyorlardı. Onların sesini duydukça çocuğun da korkusu arttı. Kızımı sakinleştirdim, ‘Oyun oynuyoruz, şakalaşıyoruz’ diyerek. Ardından bana yardımcı olan beyefendi ‘Ben onları gönderdim, gel seni götüreyim’ dedi. Beni aldı götürdü, çocuğumu annesine bıraktım.”