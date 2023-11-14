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Ay sonundaki UKOME toplantısında yüzde 65’lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 115 liraya, taksimetre açılışı 31,63 liraya, kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek.

İndi-bindi 70 lira, taksimetre açılış 19,17 TL, kilometre başına ücret 13,75 TL olarak uygulanmıştı.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı

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