İstanbul Valiliği, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsias Otel'den bir acı haber daha!

İsias Otel'den bir acı haber daha!

İstanbul TEM Otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.