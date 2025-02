İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pegasus ve A Jet’in yarınki toplam 8 İstanbul- Ercan karşılıklı seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları’nın seferlerinde ise herhangi bir iptal olmadığı bildirildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın için iptal edilen seferler şöyle:

PC1912 SAW ECN, PC1913ECN SAW, 1920 SAW ECN, 1921 ECN SAW PC1926 SAW ECN, PC1927 ECN SAW, VF 163 SAW ECN VF 163 ECN SAW