T&T Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklama göre, yolcuların uçak değişikliği 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabileceği bildirildi.

İsias Otel enkazında bulunan iki öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı!

İsias Otel enkazında bulunan iki öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı!

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