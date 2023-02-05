Açıklamada, “Yolcularımızın uçuş değişikliği için ‘0212 444 08 49’ telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilirler” denildi.

Ercan Havalimanı’nı yetkililerinden yapılan açıklamada, TK0976 İstanbul-Ercan, TK0977 Ercan-İstanbul, TK0962 İstanbul- Ercan ve TK0963 Ercan-İstanbul seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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