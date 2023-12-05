İstatistik Kurumu kasım ayı hayat pahalılığını yüzde 4.42 olarak açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, yüzde 74.16 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.99 değişim kaydedildi.

KKTC İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde yüzde 13.03 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 11.87, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 10.43, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 8.67, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.55, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 6.41, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 6.11, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 4.91, sağlık ana grubunda yüzde 1.67, ulaştırma ana grubunda yüzde 1.49, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.45, eğitim ana grubunda yüzde 0.91 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 593 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 61.25 kontakt lens numaralı, yüzde 55.48 kamera dijital ve yüzde 50.79 ile kanepe ve çekyat (çift kişilik) olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 44.04 patlıcan, yüzde 39.51 kabak ve yüzde 38.36 ile taze fasulye oldu.