Kabulde konuşan Bakan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını uluslararası platformlarda başarıyla duyuran sporcuların ülke için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, devletin başarılı sporculara ve kulüplere daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.

“Uluslararası platformlarda yarışan ve mücadele eden her bir sporcumuz, izolasyonlar ve ambargolar altındaki ülkemiz için pırlanta değerindedir” diyen Arıklı, başarılı sporcuların el üstünde tutulması gerektiğini belirtti. Sporun ülke tanıtımına sağladığı katkının önemine dikkat çeken Arıklı, başarılı sporcuların önündeki engellerin kaldırılması ve ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Kabulde federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi veren KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise, Azerbaycan Spor Bakanlığı’nın davetiyle “Tek Millet Üç Devlet” anlayışı çerçevesinde Azerbaycan’da düzenlenen 2026 Dünya Budo Kupası’na katıldıklarını anlattı. Takımın ulaşım masraflarını kendi imkânlarıyla karşılayarak organizasyona katıldığını belirten Gökbilen, buna rağmen sporcuların önemli başarılara imza attığını söyledi.

Kadın sporcuların hem bireysel hem de takım kategorilerinde şampiyonluk elde ettiğini belirten Gökbilen, organizasyon sırasında KKTC bayrağının göndere çekildiğini ve milli marşın okutulduğunu ifade etti.

Federasyonun önünde İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Güney Amerika’da gerçekleştirilecek önemli uluslararası organizasyonlar bulunduğunu kaydeden Gökbilen, maddi imkânsızlıklara rağmen hazırlıkların sürdüğünü ve sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kabulün sonunda Bakan Arıklı, uluslararası arenada KKTC’yi başarıyla temsil eden sporcuları ve teknik heyeti bir kez daha tebrik ederek, sporun gelişimi ve başarılı sporcuların desteklenmesi adına üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

3 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA KAZANDILAR

16 Mayıs’ta gerçekleştirilen şampiyonada KKTC kafilesi, Hyong/Kata disiplininde büyük bir başarı elde ederek toplamda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada elde edilen dereceler şöyle gerçekleşti:

* Cansu Keskin – 2 Altın Madalya

* Melek Ünver – 2 Altın Madalya

* Ceyda Uçaner – 1 Altın, 1 Gümüş Madalya

* Zehra Karip – 1 Gümüş, 1 Bronz Madalya

* Hayrunnisa İkinci – 2 Gümüş Madalya

* Eylül Ceryan – 1 Gümüş, 1 Bronz Madalya