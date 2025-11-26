İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler tarafından yapılan açıklamada, “2026-2027 Hanehalkı Bütçe Anketi” çalışmalarında yer alacak örnek hanelerin belirlenmesi amacıyla, “Adres Güncelleme” alan çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışmaların 1 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağı kaydedilen açıklamada, “KKTC genelindeki tüm ilçe, belediye ve köy sınırları içerisinde tespit edilen hane, bina ve yapıların adres bilgileri ‘Adres Güncelleme’ alan çalışmasıyla elde edilecektir.” denildi.

KKTC’de resmi istatistiklerin üreticisi ve koordinatörü olan İstatistik Kurumu’nun, 32/2019 sayılı yasasına dayanarak, veriler derlediği ve ürettiği istatistikleri güncel olarak kullanıcılara sunduğu ifade edilen açıklamada, derlenen bilgilerin aynı yasa kapmasında tamamen gizli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Adres Güncelleme” çalışmalarının, İstatistik Kurumu tarafından görevlendirilmiş olan yaklaşık 70 Anketör tarafından tabletlerle gerçekleştirileceği ve anketörlerin, isimleri ile görev bölgelerinin yazılı olduğu mühürlü ve QR kodlu yaka kartları taşıyacağı kaydedildi.

“Vatandaşlarımız, anketörün yaka kartındaki QR kodunu telefonlarıyla okutarak anketörün gerçekten kurumumuzun görevlisi olup olmadığını kolayca kontrol edebilecektir.” denilen açıklamada, halka çağrı yapılarak, görevli anketörlere yardımcı olmaları ve kendilerine yöneltilen sorulara doğru yanıtlar vererek çalışmanın başarı ile sonuçlandırılmasına katkı koymaları istendi.

-2026-2027 Hanehalkı Bütçe Anketi

“2026-2027 Hanehalkı Bütçe Anketi” ile ülkedeki hane halklarının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, böylece TÜFE hesaplamalarına temel teşkil eden tüketim yapısının güncellenebileceği kaydedildi.

Güncellemelerin, fiyat endekslerine yansıtılması sonucunda, hane halklarının gelir düzeyleri ile güncel sosyo-ekonomik karakteristiklerinin saptanmasının da amaçlandığı belirtilen açıklamada, bir yıl sürecek ve iki aşamalı tabakalı sistematik örnekleme yöntemi kullanılacak olan alan çalışmalarının, 2026 yılı içerisinde başlatılmasının planlandığı bilgisi verildi.

“Adres Güncelleme” çalışmalarıyla ilgili olarak, şikayet veya önerilerin (90) (392) 601 3000 numaralı telefona veya [email protected] e-mail adresine bildirilebileceği kaydedilen açıklamada, İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler’in, “Halka, koyacakları katkılardan dolayı teşekkür ederim.” ifadelerine yer verildi.