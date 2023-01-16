İşte 1979 ve 2010 girişli tüm kamu çalışanlarının yüzde 43-yüzde 52 arası artışlı ocak ayı maaşlarıyla ilgili rakamlar...

Henüz Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyen ancak bakanlık açısından sonuçlanan tablolara göre, 47/2010 barem 0111’den Aralık 2022’de net 12 bin 620 TL 81 kuruş maaş alanlar, Ocak 2023 itibarıyla, yüzde 52,47’lik bir artışla net 19 bin 243 TL 44 kuruş maaş alacak.

Barem 0114’e göre, Aralık 2022’de net 11 bin 787 TL 93 kuruş maaş alanlar ise Ocak 2023’te, yüzde 54,26 bandında bir artışla net 18 bin 184 TL 8 kuruş maaş alacak.

Bu arada, barem 0206 uyarınca, Aralık 2022’de net 12 bin 289 TL 7 kuruş maaş alan çalışanlar da Ocak 2023 itibarıyla, yüzde 53,01’lik artışla net 18 bin 803 TL 52 kuruş maaş almaya başlayacak.

Barem 0209’a göre, Aralık 2022 döneminde net 12 bin 895 TL 37 kuruş maaş alanlar, Ocak 2023’ten itibaren, yüzde 53,88’lik artışla net 19 bin 843 TL 98 kuruş ücret alacak.

Öte yandan, 7-79 barem 0608’den, Aralık 2022’de net 13 bin 925 TL 47 kuruş maaş alanlar da Ocak 2023’te, yüzde 51,56 artışla net 21 bin 105 TL 95 kuruş maaş almaya başlayacak. Ayrıca, barem 5202 uyarınca, Aralık 2022’de net 56 bin 647 TL 79 kuruş maaş alanlar ise Ocak 2023 itibarıyla, yüzde 42,52 yükselişle net 80 bin 732 TL 70 kuruş ücret alacak.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

