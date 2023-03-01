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Üstel'in basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-Deprem sonrası deprem bölgelerinde yaşanan ve KKTC'de üniversite eğitimi alan öğrencilerimiz eğitimlerinin aksamaması için hükümetimiz eğitim destek ve yaşam paketi oluşturdu.

Deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz için aldığımız kararlar şöyle:

*Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen ve resmi olarak deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan öğrencilerimize adaya gelip yüz yüze eğitimlere katılmaları halinde yaşam ve eğitim destek ödeneği verilecek

*Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen resmi olarak deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan ve KKTC'dedeki üniversiyelerde okuyan öğrencilerden, adaya gelemeyecek olanlara üniversitelerimiz uzaktan eğitim imkanı sağlayacak.

*Resmi olarak deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan ve hiçbir eğitim modeline devame decemeyecek olan öğrencilerimize okullarımız ücretsiz kayıt dondurma hakkı verecek.