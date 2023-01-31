Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak 8.00'den 31 Ocak 8.00'e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

"Akdeniz: 31 kg/m²; Girne: 28 kg/m²; Karaoğlanoğlu: 27 kg/m²; Çamlıbel:26 kg/m²; Beylerbeyi:23 kg/m²; Kozanköy, Tatlısu:22 kg/m²; Selvilitepe:21 kg/m²; Boğaz: 19 kg/m²; Alsancak: 18 kg/m²; Gemikonağı: 17 kg/m²; Serdarlı, Kalkanlı, Taşkent:16 kg/m²; Alevkaya, Güzelyurt, Yeşilırmak, Mallıdağ: 15 kg/m².”

Diğer yörelere ise 0,1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.