Türkiye'de meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından KKTC'de de Türkiye'ye yardım göndermeye hazırlanıyor.

Buna göre, Türkiyedeki Deprem afetinde görev almak üzere saat 12.00'de Sivil SavunmaTeşkilât Başkanlığı 8 araç ve 20 personel ile Girne limanından Taşucuna gemi ile intikal edecek ve oradan afet bölgesine sevk edilecekler.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri de DAFYAR takımından 22 personelini Saat 12.00 de Türk Hava Yolları ile Gaziantep'e gönderiyor.

Güvenlik Kuvvetleri K.Komutanlığı personelinden oluşan 17 kişilik arama kurtarma ekibi PEGASUS ile Adıyaman a gidecek.