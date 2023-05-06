1- ZİHNİYETİNİZİN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN

Tepkilerimiz ve davranışlarımız çoğunlukla alışkanlıklarımız tarafından kontrol edilir. Bu sebeple zihniyetinizi değiştirerek olaylara olumlu ve mutlu olarak yaklaşmak sizi pozitif hale getirecektir.

2- OLUMLU SÖZLERİ EZBERLEYİN

Olumlu kelimelerin bir listesini ezberleyerek beyninizi olumlu ve mutlu kelimeleri daha sık kullanmaya zorlayabilirsiniz. Böylece zihniyetinizi yeniden programlayarak bakış açınızı değiştirecek ve olumlu bir hayat sürebileceksiniz. Ayrıca bu durum ve sizin olumlu kelimeleriniz çevrenizi de etkileyecektir.

3- ÖNEMLİ OLANLARA ODAKLANIN

Hayatınızda her zaman hem olumsuz hem de olumlu şeyler olacaktır. Ancak hangilerinin sizi etkileyeceğini kontrol edebilirsiniz. Bu sebeple her şeyi umursamak yerine neyin sizin için daha önemli, öncelikli olduğuna karar vermelisiniz.

4- HAYIR DEMEYİ ÖĞRENİN

Bazı insanlar için hayır demek zordur çünkü bu, ya birini hayal kırıklığına uğrattığınız ya da bir fırsatı kaçırdığınız anlamına gelir. Ancak her şeye "evet" diyemezsiniz. Gerçekten ne isteyip ne istemediğinizi öğrenerek "hayır" demeyi öğreneceksiniz. Bu şekilde, birine ya da bir şeye hayır dediğinizde, en çok önemsediğiniz şeylere evet diyeceksiniz.