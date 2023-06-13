Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için pazarlık başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı yapıldı.



Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir saat sürdü.

İŞÇİ TARAFINDAN AÇIKLAMA

İşçi tarafı adına Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak açıklama yaptı. Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.

TİSK'TEN AÇIKLAMA

İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

Görüşme sonrası konuşan Akkol, "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." dedi. Akkol, işveren desteğinin devam etmesi talebini bakana ilettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz." açıklaması yapmıştı.

Şu an 8 bin 506 lira olan asgari ücretin, 500 Dolar seviyesine yükseltilmesi yani, yüzde 25 üstünde artışla 11 bin lirayı aşması bekleniyor.

ZAM ORANLARINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi.

Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak.

Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL.

Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.

Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

500 DOLAR HEDEFİ

Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için yüzde 37’lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklamasını yapmıştı.