Sayın paylaşımında , "Belediye Başkanlarının Yarışı.... Belediye Başkanlarımız kendi kentlerini bisiklet veya motorcuk ile gezseler, ara sokaklar, ovalar ve bahçelerdeki dağ gibi zibilleri görseler, bu açıklamaları yaparlar mıydı, bilmem" dedi.

Sayın'ın paylaşımı şu şekilde:

Belediye Başkanlarının Yarışı

Lapta belediye başkanı Fırat Ataser, Lefkoşaya giderken aracını Boğaz bölgesinde piknik alanına sürdü ve oradaki çöpleri görerek çok içerleyip yetki alanının çok dışındaki bu bölgede ekiplerini götürüp temizlik yaptıracağını sosyal medyadan duyurdu. Yetkililer her kim ise onlara bir ayar çekti.

Dikmen belediye başkanı Yüksel bey, sosyal medyada yayınlanan bu mesajı görerek çok içerledi ve kendi yetki alanına daha yakın olan bu bölgeye ekiplerini gönderip temizlik yaptıracağını duyurdu. Fırat beye de hafif bir ayar çekti.

Sosyal Medya takibi ile ün kazanan Girne belediye başkanı Murat Şenkul bey, bu yazışmaları görür görmez Dikmen Belediyesine hak vererek yetki alanının dışındaki bu bölgeye, ekiplerini gönderip temizlik kampanyasına katkıda bulunacağını duyurdu. Fırat beye sitem etmek sureti ile o daha ince bir ayar çekti.

Buraya kadar tatlı bir rekabet var, herşey çok güzel. Orman dairesinin yetkisi altında olan bu bölgede temizlik de yapılacak. Ancak;

Belediye Başkanlarımız kendi kentlerini bisiklet veya motorcuk ile gezseler, ara sokaklar, ovalar ve bahçelerdeki dağ gibi zibilleri görseler, bu açıklamaları yaparlar mıydı, bilmem.

Hatta sosyal medya olmasa, yazdıkları 5 dakika sonra haberlere çıkmasa, acaba yazarlar mıydı? Emin değilim.

Neyse, bir yerden başlayın, belki bu rekabet genel bir çevre temizliği kampanyasına dönüşür. Ama ne demişler? Herkes kendi evinin önünü temizlemeli.. Doğal olarak da her belediye başkanı önce kendi kentini temizlemeli.

Murat beyin diline düşmemek için ben de yarın sabah süpürgeyi elime alıyorum, yoksa 8 sene söyler.