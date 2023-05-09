Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, Gönyeli’de apartman dairesinin penceresinden istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen zanlının (E-26) yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2 bin 38 gündür kaçak olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söylerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

