ABD Dışişleri Bakanlığından paylaşılan açıklamada, "Protokol 7 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir" denildi.

Böylece İskandinav ülkesi Kuzey Atlantik İttifakı'nın 32. üyesi olurken, Brüksel 'deki NATO karargahında İsveç bayrağının göndere çekilmesi töreni 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Gün içerisinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İsveç 7 Mart 2024 tarihinde NATO ittifakına resmen katılıyor ve 32. müttefik oluyor” ifadelerine yer verilirken, İsveç'in ittifaka katılmasının NATO'yu ‘daha da güvenli’ hale getireceği de vurgulanmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Bir gün önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Avrupa’da konuşlandırılabilecek ABD'ye ait nükleer silahların, Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışma senaryosunda meşru hedefler olacağını söylemiş, bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine zayıflatacağını vurgulamıştı.