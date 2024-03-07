Adana Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Çolak eşliğinde dağıtımı gerçekleştirilen yardımlar ile ihtiyaç sahibi aileler mutlu edilirken, gıda kolileri Ramazan ayı boyunca daha fazla ihtiyaçlı aileye ulaşacak.

Bu kıymetli organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar İdaresinin her zaman desteklerini esirgemediğini, yanımızda olduklarını ve yapılan yardımlar ile vakıf ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.