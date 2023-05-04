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İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, hayat pahalılığı oranlarına göre yeni asgari ücretin brüt 14 bin 800 TL olabileceğini söylemesi üzerine tepki gösterdi…



PİYASALAR RAHATSIZ…

Yeni asgari ücret tartışmalarıyla ilgili Gündem Kıbrıs'a konuşan Arhun, kendilerinin işveren olarak asgari ücretin gündemde tutulmasından hoşlanmadıklarına vurgu yaparak, "Bu yöndeki açıklamalar piyasada dalgalanma yaratıyor. Daha asgari ücret belirlenmeden ortaya rakam atılmasıyla kendinizi bağlıyorsunuz, piyasada çalkantıya neden oluyorsunuz, üreticiyi olumsuz etkiliyorsunuz ve pahalılığı net artırıyorsunuz" dedi.

“ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI GERGİN BAŞLAYACAK”…

Konunun hassas olduğunu ve buna rağmen siyasilerin 'popülizm' yaptığını ifade eden Arhun, işverene sosyal sigortasının yüzde 50'ye kadar olan kısmını devletin karşılayacağı sözünün verildiğini ancak bunun tutulmadığını belirterek, 'ortada tutulmayan bir söz varken toplantılar gergin başlayacak' diye konuştu.

“14 BİN 800 RAKAMI TAMAMEN SALLAMA”…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un bir televizyon programında zikrettiği 14 bin 800 rakamının tamamen 'sallama' olduğunu belirten Arhun, 'Haziran ayına kadar oluşacak olan hayat pahalılığını kim nereden bilecek?' diye sordu. Çalışma Bakanlığı'nın piyasa tarafının eksik olduğunun görüldüğünü söyleyen Arhun, 'piyasadan anlıyorum derseniz, böyle bir açıklama yapmamanız gerekiyor' diye konuştu.