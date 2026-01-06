Yavaş sinemanın öncüsü, "Lanet" ve "Şeytanın Tangosu" gibi filmlerle tanınan usta yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında hayata veda etti. Macar sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Tarr'ın yaşamını yitirdiği haberini ailesi adına Bence Fliegauf ulusal haber ajansı MTI’ye duyurdu.

Tarr'ın 1997'den bu yana üyesi olduğu Avrupa Film Akademisi yönetmenin "uzun ve ciddi bir hastalıktan sonra" yaşama veda ettiğini belirtti. Akademi, konuya yönelik açıklamasında "sadece meslektaşları tarafından derin saygı duyulan değil, aynı zamanda dünya çapındaki izleyiciler tarafından da kutlanan, seçkin bir yönetmen ve güçlü bir siyasi sese sahip bir kişiliğin yasını tutuyoruz. Kederli aile, basının ve kamuoyunun anlayışını talep ediyor ve bu zor günlerde kendilerinden açıklama istenmemesini rica ediyor" dedi.

21 Temmuz 1955'te Macaristan'ın Pécs kentinde doğan Tarr, 16 yaşında film yapımcılığı kariyerine başlamadan önce çocukluğunda televizyon rolleri üstlendi. Amatör filmleri kısa süre sonra Béla Balázs Stüdyoları'nın dikkatini çekti ve bu da ilk uzun metrajlı filmi olan 1979 yapımı “Family Nest”in finansmanına yardımcı oldu. Daha sonra Budapeşte'deki Tiyatro ve Film Akademisi'ne kaydoldu, 1982'de mezun oldu ve Társulás Filmstúdió'yu kurdu. Burada 1985'te siyasi nedenlerden dolayı kapatılıncaya kadar çalıştı.

Tarr ve Ágnes Hranitzky'nin Tilda Swinton'ın başrolünde oynadığı 2007 yapımı "The Man From London" filmi, Cannes Film Festivali'nde olumlu eleştirilerle gösterime girdi. İkilinin "Torino Atı" filmi de Berlin Film Festivali'nde gösterime sunuldu. Film büyük jüri ödülünü kazandı.

Tarr, siyah beyaz görüntüler, uzun ve kesintisiz çekimler, minimal diyalog, geleneksel anlatı kurgusunun reddi ve Doğu Avrupa'daki günlük yaşamın genellikle kasvetli, sıradan tasvirleriyle karakterize edilen yavaş sinema hareketinin kilit isimlerinden biri olarak görülüyordu.