Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktararak, 3 gün süre talep etti.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Güneş Kırtasiye isimli iş yerinde çalışan zanlının 6-7 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne ve Gazimağusa Şubelerinden Merkez Şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen toplam 14 bin TL nakit parayı, işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, 8 Ekim tarihinde iş yerinden yapılan şikayet üzerin zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paranın bulunamadığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.