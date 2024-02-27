Fileleftheros gazetesi “İstenen Şey Türkiye’nin Masaya Oturması” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum kesiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müzakere masasında olmasını istediğini ve bunun yalnızca Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla sağlanabileceğini ileri sürdü.

Gazete, Rum hükümeti açısından AB ile Türkiye arasında bir diyalog başlamasının Kıbrıs sorunundaki yeni çabada belirleyici faktör olabileceğini ve hükümetin önümüzdeki dönemde bu yönde hareket edeceğini de belirtti.

Gazeteye göre, İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı kabul eden Hristodulidis açıklamasında “Kıbrıs sorununun, Avrupa Birliği'nin elindeki araçları ve Türkiye-AB ilişkilerinin daha da sıkılaşması gerektiğini göz önüne alarak, belirleyici rol oynayabileceği bir alan olduğunu” vurguladı.