İtfaiye Müdürlüğü iş yeri ve ev yangınlarına karşı alınabilecek önlemler ile ilgili açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada yer verilen tavsiyeler şunlar:

“İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Şömine ve odun sobalarınızı tutuşturmak için akaryakıt ürünleri (benzin, mazot vb.) kullanılmamalıdır.

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere, çok fazla akım tüketen birden fazla cihazın (ütü, elektrikli soba, fön makinesi vb.) takılması veya bu cihazların açık unutulması yangın riskini artırmaktadır

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur."