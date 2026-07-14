Sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında yaklaşık 40 dönümlük otluk alan zarar görürken, olay yerine süratle ulaşan itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Alevlerin çevredeki iş yerlerine ve daha geniş alanlara sıçramasını önleyen ekipler, profesyonel çalışmalarıyla olası bir felaketin önüne geçti.

Yangın boyunca büyük bir fedakârlıkla görev yapan itfaiye personeli, yoğun sıcaklığa rağmen alevlerle mücadeleyi aralıksız sürdürdü. Ekiplerin erken müdahalesi ve koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları da titizlikle devam ediyor.

Vatandaşlar ise yangının büyümeden söndürülmesinde gösterdikleri üstün gayret nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, görev başındaki kahramanların her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

Bir kez daha ortaya çıktı ki; itfaiye teşkilatı sadece yangın söndürmüyor, canları, doğayı ve milli serveti korumak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor.