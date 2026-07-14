Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'nin 1974 Barış Harekâtı’na ilişkin kararıyla ilgili, "Kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bizim onurumuzdur. AP'de Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin alınan ve iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı CHP olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz" dedi.

AP'de kabul edilen Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik karara tepki gösteren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ordumuz TSK, bizim onurumuzdur. AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan ve iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı CHP olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz.

Yıllarca ağır zulümlere uğrayan, soykırıma varan katliamlara maruz bırakılan, bütün çabalara rağmen barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan'ın, rahmetli Ecevit'in, o günkü Başbakan Yardımcısı rahmetli Erbakan'la birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla, Kıbrıs'ta hem hava indirme tugayının hem çıkartma filolarının başarılı operasyonlarıyla Kıbrıs'ı işgal etmek için değil barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran, o gün Ecevit'in müjdelediği gibi adaya savaşa değil barış için giden, Türk tarafına da Rum tarafına da barışı getiren, gerekirse can veren ama bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak bir ithamla dahi karşılaşmamış, halen ölenlerine Allah'tan rahmet dilediğimiz, dimdik ayakta duran o tertemiz pırıl pırıl Kıbrıs gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiranın karşısında tüm gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini CHP grubu olarak minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz."