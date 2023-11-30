Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde C.K.O'nun tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içerisinde 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha sonra C.K.O'nun Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, 3 zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 18 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, 3 zanlının yasa dışı yollardan güneye kaçan ve polis tarafından aranan şahsın kirasında olan evde kalıp, uyuşturucu sattıklarını, kendilerine ait bir ikametgahları olmadığını söyledi.

Polis, zanlıların ifadelerinde güneydeki şahsın kendilerine uyuşturucu gönderdiğini, hayatlarını idame ettirmek için uyuşturucu sattıklarını anlattıklarını belirtti.

Polis, zanlılar tutuklandıktan sonra kaldıkları evin sahibinin güneyde bulunan şahıs adına kiraladığı evin sözleşmesini tek taraflı iptal ettiğini belirtti.

Polis, zanlılardan C.K.O, C.M.U'nun öğrenci olduğunu, I.S.O'nun ise 11 Kasım 2022 tarihinden beri izinsiz olduğunu açıkladı.

Polis memuru, güneydeki şahsın yanı sıra Pakistanlı bir kişinin daha arandığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, miktarın yüksek olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde yasa dışı yollardan güneye kaçabileceklerini, ayrıca kalacak yerleri olmadığını da belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 2 buçuk ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.