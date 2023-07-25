Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre;

23.07.2023 tarihinde, Alayköy'ün güney batı kısmında çöplük alanda meydana gelen yangınla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, M.Y. (E-36)’nin yetkili makamdan izin almaksızın ateş yakarak çöplüğü ateşe verdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı..

Akıncılar’da izinsiz ateş yakan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Akıncılar’da ikametgahının ön kısmındaki yığın halinde bulunan kuru otları, izinsiz olarak temizlik maksatlı yaktığı tespit edilen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yakılan ateşin kontrolden çıkıp sirayet etmesi sonucu, kullanılmayan kerpiçten mamul bir evin 3 ahşap penceresi ile 1 ahşap kapısı, 1 hurma, 1 mandarin ve 2 zeytin ağacı, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 elektrik direği ve 550 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve H.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.