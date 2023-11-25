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Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, E.Ş'nin kullanımındaki GM 448 plakalı araç, S.S.'ye ait makinist dükkânı içerisinde tespit edilen Ford Focus marka araç kasası ve GM 448 plakalı araca ait evrakların emare olarak alındığını söyledi.

GM 448 plakalı aracın evraklarında yapılan kontrolde ise 27 Ekim 2023 tarihinde aracın sahte davranışla muayenesinin yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, şasenin monte edildiği araca GM 448 plakasının da takıldığını açıkladı.

Polis, yapılan ileri soruşturmada E.Ş'nin kaza yapan aracının şase numarasının Gemikonağı Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren S.S'ye ait makinist dükkânı içerisinde kesildiğini ve başka bir araca takıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, E.Ş'ye ait GM 448 plakalı Ford Focus marka araca yapılan trafik muayenesinde şase numarasının değiştirilmiş olduğunun tespit edildiğini ve durumun 24 Kasım 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesine bildirildiğini söyledi.

Meselede zanlı olarak görülen E.Ş. ile makinist S.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

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