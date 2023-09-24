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İlçeye bağlı Kösedere Mahallesi'nde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD ve jandarma ekipleri, evinin yaklaşık bir kilometre uzaklığında, Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında Hamamcı'nın cansız bedenini buldu.

Arama çalışmalarında dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı. Çalışmalara AFAD da destek verdi.

Alınan bilgiye göre, çalışmaların ikinci gününde ekipler Kösedere Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarında Durukan'ın cansız bedeni bulundu.

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