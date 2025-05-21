NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 155 ışık yılı uzaklıktaki HD 181327 adlı genç bir yıldız sisteminde kristalize su buzu tespit etti. Bu, güneş sistemimizin dışında su buzunun varlığının ilk doğrudan kanıtı olarak kabul ediliyor. Keşif, gezegen oluşumu ve yaşamın evrende yaygınlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Tozlu enkaz diskinde su buzu

HD 181327 yıldızının etrafındaki tozlu enkaz diskinde tespit edilen su buzu, kristalize yapısıyla dikkat çekiyor. Bu tür buzlar, güneş sistemimizde Satürn'ün halkalarında ve Kuiper Kuşağı'ndaki buzlu cisimlerde de bulunuyor. Keşif, suyun evrende yaygın olabileceğini ve gezegen oluşum süreçlerinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Gezegen oluşumu ve yaşamın i̇zleri

Kristalize su buzunun tespiti, gezegen oluşumu ve yaşamın evrende yaygınlığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Su, yaşamın temel bileşenlerinden biri olduğundan, bu keşif, yaşamın evrende yaygın olabileceği yönündeki teorileri destekliyor. Ayrıca, tozlu enkaz diskindeki su buzu, gezegen oluşum süreçlerinin evrende benzer şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor.