2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'e 4-1 yenilen Brezilya'da karşılaşmanın ardından teknik direktör Dorival Jr. ile yollar ayrıldı.

Dorival Jr.'ın sonrası birçok teknik direktörün ismi Brezilya Milli Takımı'yla anıldı.

Real Madrid'den ayrılması beklenen Carlo Ancelotti ve Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus bu isimler arasında yer alırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da olası adaylarda biri olduğu iddia edildi.

Brezilya Futbol Federasyonu yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürürken Jose Mourinho'yla ilgili bir gelişme yaşandı. İngiliz gazeteci Duncan Castles, Mourinho'nun Brezilya'dan gelen teklifi reddettiğini söyledi. Temsilciler aracılığıyla teklif gittiği ancak Mourinho'nun kabul etmediği ifade edildi.

Carlo Ancelotti'ye Brezilya'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklif olduğu aktarılırken Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği kaydedildi.

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, topladığı 21 puanla dördüncü sırada yer alıyor.