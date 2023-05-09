JPMorgan stratejisti Marko Kolanovic, ABD hisse senedi yatırımcılarının en kötüsünün geride kalmış olabileceği yönündeki beklentilerin, resesyon risklerinin hala görülmekte olduğu ortamda, yanlış olduğunun kanıtlanmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi.

Kolanovic yaptığı değerlendirmede, faiz artırımlarının tam etkilerinin ekonomiye tam olarak yansımaları ve büyümeyi destekleyen güçlü şirket kar marjları gibi faktörlerin azalmasıyla, yılın geri kalanında hisse senetlerin zayıflayacağı görüşünü tekrarladı.

"Hisse senetleri ve daha genel olarak risk piyasaları eğer bu yıl faiz indirimi olacak ise bunun yan bir resesyon ya da finansal piyasalarda ciddi bir kriz nedeniyle olacağını bilincine varmayı reddediyorlar" diye konuşan Kolanovic, ABD bankacılık krizinin Fed'in sıkılaştırmasının kümülatif etkisini büyütmesini beklediklerini de vurguladı.

Kolanovic, "Daha önce Fed'in faiz artırımlarını durdurmadan veya resesyon başlamadan önce sürdürülebir bir ralli yaşamadık" dedi.

YELLEN BANKACILIK SİSTEMİNİ SAVUNDU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bazı bölgesel bankaların hisse fiyatları üzerinde baskının devam ettiğini kabul etti.

Yine de bankacılık sisteminin sağlam olduğunu söyleyen Yellen, mevduatların istikrar kazandığını belirtti.Yellen, daha fazla korkunun ortaya çıkması halinde regülatörlerin son bankacılık kurtarmasında ortaya koydukları araçları yeniden kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

CNBC'ye konuşan Yellen, banka hisse senetlerindeki satışların bir kısmının karlılıklarından kaynaklandığını, banka hisselerinde açığa satışa herhangi bir kontrol getirmenin şu anda gündemde olmadığını da vurguladı.

Yellen, "Önemli miktarda mevduat çıkışı görmüyoruz. Banka hisse fiyatlarında bazı baskılar var, ancak bankacılık sistemi iyi sermayelendirilmiş durumda, likiditeye erişebiliyor ve regülatörler daha fazla baskı oluşması halinde geçmişteki araçların aynısını kullanmayı hazırlar" dedi.