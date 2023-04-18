Petrol piyasasında Çin ekonomisinin ilk çeyrekte beklenenden fazla büyüdüğünü gösteren verilerle toparlanmalar görüldü. Brent petrol varil başına 85 doların, ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrol 81 doların üzerine çıktı.

JPMORGAN'DAN BRENT PETROL 94 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

JPMorgan analistleri, Fede'in faiz artırımlarını duraklatmasının beklenmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yakında daha da toparlanmaya hazır olduğunu söyledi.

Yakın tarihli bir nota göre, 1988'den bu yana, bir sıkılaştırma döngüsündeki son artışı, üç ay sonra Brent ham petrolünün fiyatındaki artışlar izledi ve ortalama yüzde 9 geri döndü.

JPMorgan, Brent'in dördüncü çeyrekte mevcut seviyelerden yüzde 9.5 artışla 94 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Analistler, "Şimdilik ana çıkarım: Fed faiz artırım kampanyasını yakında durdurursa, en olası senaryo petrolün iyi performans göstermesidir" değerlendirmesini yaptı.

CME FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in Mayıs ayında faiz oranlarını 25 baz puan daha artırarak yüzde 5-yüzde 5,25 hedef aralığına yükseltmesini bekliyor. Ancak bundan sonra daha fazla zam görülmüyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

JPMorgan, notta, "Ancak, ABD yalnızca hafif bir durgunluk görürse veya yumuşak bir iniş yaparsa, yeni bir boğa piyasası çoktan oluşmaya başlamış olabilir" dedi. ABD'li banka, böyle bir durgunluğun 2023'ün sonunda veya 2024'te ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Ve enflasyon bu yıl yüzde 4 civarında kalabileceğinden, bankaya göre Fed'in oranlarını düşürmesi pek olası değil.

Ancak analistler, ulaşım yakıtına olan ihtiyaç yüksek kalmaya devam ederken ve ABD ticari ham petrol stokları aşağı doğru kaymaya başlarken, petrol talebinin esnek kalmasını bekliyor.

ABD'DE YAKIT FİYATLARI FIRLADI

Bu arada dün itibarıyla GasBuddy verilerine göre, ABD benzin fiyatları üst üste üçüncü hafta artarak bir hafta öncesine göre galon başına 0,076 dolar artarak dün galon başına 3,65 dolara yükseldi ve Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

GasBuddy verilerine göre, bir galon benzinin ulusal ortalaması bir ay öncesine göre 0,221 sent daha fazla hale geldi.

Ham petrol fiyatları, OPEC+'nın Mayıs ayından itibaren üretimini günde 1,66 milyon varil daha kısma anlaşmasına yanıt olarak geçen hafta tüm yılın en yüksek noktasına 80 dolar eşiğinin üzerine ulaştı. Bu katalizöre ek olarak, ABD benzin talebi geçen hafta yüzde 1,4 arttı.