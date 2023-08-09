Bakanlar Kurulu, Hayvancılık Kooperatifi’nin dış piyasalardan kaba yem ithalatını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmesine ve ithal edilecek 12 bin tona kadar olan kaba yem (balya) için navlun desteğinin 1,25 TL olmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, 2022-2023 döneminde yaşanan kuraklık ve ürün kaybından dolayı hayvan besicilerinin ihtiyacı olan kaba yemin (balya) iç piyasadan yeteri kadar tedariğinin sağlanamayacak olması nedeniyle hayvan üreticileri ve besleyicilerinin kaba yeme olan ihtiyacını karşılamak üzere Hayvancılık Kooperatifi’nin dış piyasalardan kaba yem ithalatını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmesi ve ithal edilecek kaba yem için 15 milyon TL kaynak ayrılarak 1 TL kilogram olan navlun desteğinin 12 bin ton olarak 1.25 TL kilograma çıkarılması ve konu navlun destek ödemesinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2023 Mali Yılı Bütçesi’nden karşılanması yönünde karar verdi.