Türkiye'de seçimler sonrasında gözler yeni kabineye çevrildi. Ekonominin koltuğuna Mehmet Şimşek'in oturmasının beklenirken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un isminin Meclis Başkanlığı için öne çıktığı aktarıldı. İşte merak edilen kabine ile ilgili detaylar...

"DÜN SORSAYDINIZ SÖYLEMEZDİM AMA..."

Canlı yayında olası kabine ile ilgili olarak Abulkadir Selvi, "Ben de isim konusuna girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanı değerlendirme yapıyor. Meclis Başkanı olarak dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün Numan kurtulmuş ismi çok ön plana çıktı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra daha da güçlendi" dedi.

"DEVLET BEY PRENSİP OLARAK ŞİMDİYE KADAR GİRMEDİ"

Mete Yarar, "MHP'den bir isim olacak deniliyordu" sorusuna Selvi, "Devlet Bey, o konulara çok girmiyor. Devlet Bey'in Bakan önerisi varsa mutlaka kabineyi yapmadan önce görüşüyor. Devlet Bey, prensip olarak şimdiye kadar girmedi. Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş ismi daha ağırlık kazandı" dedi.

"ŞİMDİ NUMAN KURTULMUŞ DEMEZDİM"

Ahmet Hakan'ın "Devlet Bey'in şöyle bir tutumu var, şu an ki siyasete baktığımızda hükümete MHP'den isimlerin Bakan olarak girmesini arzu etmiyor. Böyle bir talebi olmuyor. Bu tutumu, çizgisi devam ediyor diyebilir miyiz?" sorusuna Selvi "Erdoğan-Bahçeli görülmesi yeni bitti, o konuda çok bilgi sahibi değilim ama o prensibini sürdürdüğünü düşünüyorum. En azından deseydi ki; Meclis Başkanlığı için şu arkadaş olabilir deseydi şimdi Numan Kurtulmuş demezdim başka bir isim söylerdim" cevabını verdi.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Selvi açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Ben bu dönem iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir diye düşünüyorum. Birisi ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Şimşek ismi çok anılıyor. Şimşek ismi netleşmeye yakınlaştı. Şimşek'in de kafasında bazı sorular var. Belki yeni bir görüşme daha yapacak ama Şimşek ekonominin yönetimde olacak. Lütfi Elvan ile Cevdet Yılmaz'ı da Bakan olarak değerlendirecek bir kanaat da yüzde 70-80 seviyesine ulaştı. Lütfi Elvan Ticaret Bakanı, Hazine ve Maliye Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor.

DEVAM EDECEK BAKANLARI AÇIKLADI

İkinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ilgili bende bir bilgi yok. Var olan kabinede milletvekilliğinden istifa ettirilip Bakan olacak isimler var. Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı yoğun olarak konuşulmaya başlandı. Bakan Kurum'un istifa ettirilip yeniden Bakan olarak devam ettirileceği konuşuluyor. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu için kulislerde Devlet Bahçeli görüşmesinin sonucu bekleniyordu. Onu alma imkanım olmadı. İkisinin de Bakan olarak dönme ihtimali güçlü. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. İbrahim Kalın da bu göreve uygun. Fidan için daha çok Dışişleri Bakanlığı konuşuluyor."