Haber: Bahar SANCAR

KKTC’de elektrik alt yapısına yapılan yatırımlar ve yenileme çalışmaları, geçmişte vatandaşın yaşadığı çeşitli sıkıntıları ortadan kaldırırken, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi için yürütülen fizibilite çalışmalarında da sona gelindi. Anakaraya kablo ile bağlandıktan sonra, özellikle üreticilerin ihtiyaç duyduğu güneş enerjisi anlamında daha fazla yatırımlar yapılabilecek.

Gündem Kıbrıs, Girne Bölgesi Muhtarlarına “Türkiye’den kablo ile elektrik gelmeli mi ve gelirse faturaların düşeceğine inanıyor musunuz?” diye sordu. Girne Bölgesi Muhtarları Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediklerini ifade ederken, elektrik konusunda yaşanan sıkıntıların ve elektrik kesintilerinin bu sayede son bulabileceğini söyledi. Girne Bölgesi Muhtarları Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi durumunda elektrik faturalarının ucuzlayacağını ise düşünmediklerini ifade etti. Muhtarlar kablo ile elektrik geldiğinde üreticilerin güneş enerjisini daha yaygın kullanabileceğini söylerken, üretim maliyetleri ve yaşanan kesintilerden üreticilerin kurtulabilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören:

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, Türkiye’den kesinlikle kablo ile elektrik gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Ancak öncelikle şunu söyleyeyim. Şu bir gerçektir ki Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bir üyesidir. Hatta kurucu üyelerinden biridir. Türkiye’nin KKTC’ye elektrik verebilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı Üyeliği’nden ayrılması gerekir. Ya da yapılan anlaşma gereği, başka bir ülkeye elektrik verip almak için enerji sistemine bağlı tüm mevcut üyelerin tamamının onayını alması gerekmektedir. Tek bir ülke dahi ret oyu verirse Türkiye’nin KKTC’ye elektrik vermesi mümkün değildir. Türkiye ve KKTC et ve tırnak gibidir. Bu anlaşmanın sağlanması ve denizin altından bir an önce kablo döşenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kablo ile elektrik geldikten sonra, elektrik faturalarının fiyatları da düşer ve Kıbrıs Türk halkının refah seviyesi yükselir” dedi.

Kablo ile elektrik geldikten sonra solar enerji kullanımının da artacağını söyleyen Ören, “İsteyen ve imkânı olanlar güneş enerjisi sistemi kurabilecek ve kendisi de elektrik üretebilecek. Ürettiğinin fazlasını geri vererek mahsuplaşma imkânı olacak ve insanlar daha da rahatlamış olacak. üretici nefes alır. Solar enerji üretim için elzemdir ve maliyetler açısından çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın:

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın, Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesini desteklediğini söyleyerek, “Tabi ki kablo ile elektrik gelsin ülkenin ve vatandaşın faydasına olur” dedi. Aydın, kablo ile elektrik geldikten sonra elektrik faturalarının ucuzlayacağına ise inanmadığını ifade ederek, “Kesinlikle faturaların düşeceğine inanmıyorum. Birilerinin cebine gidecek. Vatandaş yine o faturayı ödeyecek. Kablo ile elektrik gelmeli, ihtiyaçtır ancak elektrik faturaları ucuzlamaz” diye konuştu. Aydın, kablo ile elektrik geldikten sonra solar enerji üretiminin de kullanımının artabileceğini söyleyerek, “Üretimde kullanıldığında üretim maliyetleri düşer ve hem ülkenin hem vatandaşın faydasına olur” dedi.

Girne Çatalköy Muhtarı Hüseyin Akış:

Girne Çatalköy Muhtarı Hüseyin Akış, Türkiye’den kablo ile elektriğin kesinlikle gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’den kablo ile elektrik gelmelidir. Bu sayede elektrikte yaşanan sıkıntıların ve kesintilerin azalacağını düşünüyorum” dedi.

Akış, kablo ile elektrik geldiği takdirde, elektrik faturalarının düşeceğine inanmadığını söyleyerek, “Faturaların düşeceğine inanmıyorum. Su da olduğu gibi olacak. Su 10’du 20 oldu. Şimdi belediyelerde 15’di, 30 olacak. Kablo ile elektrik geldikten sonra da faturalar yine yükselecek. Fiyat konusunda düşeceğini sanmıyorum” dedi.

Girne Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar:

Girne Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar, Türkiye’den kablo ile elektrik projesini olumlu karşıladığını ifade ederek, gelmesinden yana olduğunu söyledi. Çağlar, kablo ile elektrik geldikten sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) akıbetinin ne olacağını sorarak, “KIB-TEK ve orada çalışanlar ne olacak?” diye sordu.

Çağlar, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiği takdirde faturaların düşüp düşmeyeceğinin sorulması üzerine ise, “Düşmesi lazım. Umuyorum ki düşer. Vatandaş öderken çok zorlanıyor” diye yanıt verdi.

Girne Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı:

Girne Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini söyleyerek, “Tabi ki gelmeli, buna kimse itiraz etmez. Su geldi, elektrik de gelsin. Belki o zaman faturalar biraz olsun düşer. 2+1 evde oturuyorum. Her ay ödediğim elektrik faturası 5 bin, 6 bin civarında. İnsanlara da günah… Asgari ücretle çalışanlar ne yapsın? Kablo ile elektrik gelirse belki o zaman bir nebze de olsa faturalar düşer” dedi.

Türkiye’den kablo ile elektrik geldiği takdirde özellikle solar enerjinin üretimde kullanılması gerektiğini de söyleyen Tarancı, “Güneş enerjisi üretimde kullanılırsa üretim maliyetleri düşer ve bu da fiyatlara da etki eder. Bu vatandaş açısından çok faydalı olur” diye konuştu.

Girne Lapta Türk Mahallesi Muhtarı İbrahim Sessiz:

Girne Lapta Türk Mahallesi Muhtarı İbrahim Sessiz, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiğinde faturaların düşüp düşmemesi noktasında emin olmadığını ifade ederek, “Bu yönetimle zor olduğunu düşünüyorum. Faturalar düşer mi bilemem ancak Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi bence iyi olur. Çünkü şuanda bizim elektriğimiz yetersiz. Yaşanan sıkıntıları herkes biliyor ve görüyor. O nedene inşallah en kısa sürede proje başlar ve Türkiye’den su geldiği gibi kablo ile de elektrik gelir. Vatandaş bu sıkıntıları yaşamaktan kurtulur” dedi.

Girne Yeşiltepe Köyü Muhtarı Yalçın Kaya:

Girne Yeşiltepe Köyü Muhtarı Yalçın Kaya, Türkiye’den kablo ile elektrik projesinin mantıklı bir proje olduğunu söyleyerek, bu projeyi desteklediğini belirtti. Kaya, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiği takdirde faturaların da ucuzlayacağını düşündüğünü ifade ederek, “Alt yapı rahatlar ve mevcut sıkıntılar ortadan kalkar. Bu sayede Güneş enerjisini daha rahat kullanırız. Herkesin faydasına olur” dedi.

Girne Sadrazamköy Muhtarı Yakup Dilek:

Girne Sadrazamköy Muhtarı Yakup Dilek, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini belirterek, “Eğer kablo ile elektrik gelirse bence faturalar ucuzlar ve daha iyi olur. Yaşanan elektrik kesintileri de olmaz. Bence her şey daha güzel olur. Ama bedelini ödemezsen veya düzensiz ödersen o zaman olmaz. Su konusunda bugün aynı şey yaşanıyor. Benim işyerim Güzelyurt’ta ve su da sıkıntı yaşanıyor. Su kesintileri var. Su alamıyoruz. Birkaç kişiye sordum su da kısıtlamaya gidiyorlar dediler. Bir başkasına sordum doğru dürüst Türkiye’ye ödeme yapmıyor belediyeler dediler. Ödeme yapılmayınca da gelen su azaldı. Türkiye’den denizin altından adamıza su geldi. Asrın projesi olarak tarihe geçti. Tarihte bunun bir benzeri daha yok ama buna rağmen biz ödemiyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Dilek, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiği takdirde üreticilerin maliyetlerinin de düşeceğini söyleyerek, “Üreticiler güneş enerjisini kullanabilir. İhtiyacı kadar kullanma imkânı doğar. Gündüzleri solar enerjiden ihtiyacının yüzde 70’i sağlarsın, gece de Türkiye’den gelen elektriği kullanırsın. Bu ekonomik anlamda üretici için çok iyi olur. Ancak bazı kişilerin bu durum işine gelmiyor. Ben Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesini destekliyorum” dedi.

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel:

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi projesini desteklediğini ifade ederek, “Tabi ki en kısa sürede projeye başlanmalı ve gelmelidir. Kablo ile elektrik geldiğinde yaşanan sıkıntıların sona ereceğini düşünüyorum. Faturalar düşer mi bilmem ancak yaşanan birçok sorun ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Girne Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı:

Girne Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin iyi olduğunu ancak elektrik faturalarının düşeceğine inanmadığını söyledi. Avcı, “Ben inanmıyorum faturaların düşeceğine. Su konusunda da aynısını dediler ama gördük. Bir buçuk sene önce su 3 TL’di, şuan 18 TL’ye yükseldi. Sezon sonu daha da artacak her şey göz önündedir. Elektrik geldiğinde de fiyatta değişiklik olacağını sanmıyorum hatta vatandaşa daha yükseğe patlayacak. Bu işin içine ikinci ve üçüncü şahısların gireceğini düşünüyorum. Başkasına verecekler başkası yönetecek” dedi.

Avcı, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiği takdirde güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşma olanağının artacağını söyleyerek, “Güneş paneli kullanımı yaygınlaştığında üreticilerin sorunları büyük ölçüde çözülür. Son yıllarda üreticilerde güneş paneli yaygınlaştı. Benim köyüm küçük bir köy ancak köyün yüzde 30’unda güneş paneli var. Benim evime 23 bin TL elektrik faturası geldi. Ödemekte zorlanıyorum. Güneş paneli işi artarsa çok daha iyi olacak. Herkes faydalanabilecek. Diğer yandan yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri de son bulur. Bu sıcaklarda çiftçilikle uğraşıyoruz. Elektrik kesintileri bizi mahvediyor” ifadelerini kullandı.