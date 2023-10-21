Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’den yüzde 88.54 güvenoyu aldı Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’den yüzde 88.54 güvenoyu aldı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.