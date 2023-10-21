Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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