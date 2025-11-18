Polis, 13 Kasım’da Lefkoşa'da Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde soruşturma maksatlarıyla bulunan E.O.I yapılan muhaceret kontrolünde 06.06.2021 tarihinden itibaren bin 621 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 14.11.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılıp aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını kaydetti. Polis, zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini belirtti.

Polis, A.M.A de 13 Kasım’da soruşturma maksatlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de bulunduğu esnada yapılan muhaceret kontrolünde 29.09.2024 tarihinden itibaren toplam 380 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, bu zanlının da 14.11.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılıp aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.