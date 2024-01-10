Ülker Stadı'nda hakem Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 7-1 kazandı.
Edin Dzeko, hat-trick yaptı
Fenerbahçe’nin gollerini 11’de (Penaltı), 32, ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada Szymanski, 63. dakikada Batshuayi ve 83. dakikada Uğurcan Yazgılı (K.K) kaydetti.
Konyaspor’un tek golünü 90. dakikada Guilherme kaydetti.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor galibiyeti sonrasında ligdeki 16. galibiyetini alarak puanını 50’ye yükseltti. Fenerbahçe, maç fazlası ve averaj üstünlüğü ile ligdeki liderliğini sürdürdü.
Ligdeki 9. mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı ekip, 18 puanla düşme hattında bulunuyor.
Konyaspor karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 16'e yükselten Edin Dzeko, krallık yarışında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca 42. dakikada sahneye çıkan Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri doldurdu
Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünler doldu.
Bonucci statta
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, karşılaşmayı statta takip etti.