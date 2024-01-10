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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, karşılaşmayı statta takip etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünler doldu.

Konyaspor karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 16'e yükselten Edin Dzeko, krallık yarışında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca 42. dakikada sahneye çıkan Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor galibiyeti sonrasında ligdeki 16. galibiyetini alarak puanını 50’ye yükseltti. Fenerbahçe, maç fazlası ve averaj üstünlüğü ile ligdeki liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe’nin gollerini 11’de (Penaltı), 32, ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada Szymanski, 63. dakikada Batshuayi ve 83. dakikada Uğurcan Yazgılı (K.K) kaydetti.

Edin Dzeko, hat-trick yaptı

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