Yeniden Doğuş Partisi'nin milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger ADA TV'de İşin Aslı programına konuk oldu.

25 Haziran'da gerçekleşecek olan Ara Seçimler'de tek kadın milletvekili adayı olan Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger, Yeniden Doğuş Partisi'nden aldığı gücün ok önemli olduğunu vurgulayarak "Hayatımda ışık yakan nokta çok insan tanımak oldu" şeklinde konuştu.

Lesinger, seçim sürecinin yoğun bir şekilde geçtiğini, gece gündüz ayrımı yapılmaksızın çalıştıklarını dile getirirken diğer taraftan da yeni insanlarla tanışmanın keyif verdiğini anlatarak, “İnsanların kalbine dokunmak istiyorum. Sonucun başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Siyasete attığı adımın verdiği mutluluktan bahseden Lesinger, YDP içerisinde bu yarışta yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

"YDP SES VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Yeniden Doğuş Partisi'nin Meclis'te iki milletvekiline sahip olduğunu ve ses vermeye çalıştığını söyleyen Lesinger, YDP'nin seçim manifestosunun içerisinde yer alan tüm maddelerini yerine getirmek için çaba gösterdiğini, bunları yapmaya başladığını ve tabanını oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

"BİZ BİLİNCİNİ TÜM ADA'YA YDP İLE AŞILAYACAĞIM"

YDP’nin ülke adına icraatlar yapmaya çalıştığına vurgu yapan Lesinger, “Biz bilincini tüm ada da YDP ile aşılayacağım. YDP ayrım yapmadan herkesimden insanı kucaklamaktadır ve tabanı da böyledir. YDP her kesimin sesi olmaya çalışıyor " şeklinde konuştu.

Kendisine destek isteyen Lesinger, "Vatanım uğruna ortaya çıktım, kadın olarak başaracağım, bunu çok büyük yürekli insanlarla yapacağım. Kadının siyasette çok güzel işeler yapabileceğini göstermek ve ses vermek için buradayım "ifadelerini kullandı.

"KOLLARIMI SIVADIM YOLA ÇIKTIM"

"Kollarımı sıvadım yola çıktım" diye konuşan Lesinger, hiçbir kadının başarısız olmak istemeyeceğini dile getirdi. Bir kadın olarak halkın arasından bu yola çıktığına vurgu yapan Lesinger, “Ses vermek istiyorum. Vatanımız için hizmete hazırız” dedi.

"ARIKLI'NIN BAKAN OLMASININ ARDINDAN YAPILAN BİRÇOK İCRAAT VAR"

Lesinger, Erhan Arıklı'nın Bakan olmasının ardından yapılan birçok etkinlik olduğunu vurguladı ve "Bir sandalye daha aldığımız zaman daha da çok ses getireceğiz" diye konuştu.

"GÜZELYURT- LEFKE ÇİFT ŞERİTLİ ANAYOLU BİTİRİLDİ"

"Güzelyurt- Lefke çift şeritli anayolunun bitirildiğini belirten Lesinger, Girne-Alsancak yolunda da hala çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

"ERCAN HAVALİMANI HAZIR"

Lesinger, yeni Ercan Havalimanı’nın hazır olduğunu kaydederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye gelmesiyle açılacağının ve hizmet vereye başlanacağını söyledi.

"Ada 74 ülkeye kazandırıldı" diyen Lesinger, seferlerin başladığını söyledi ve rekabet ortamı oluşarak fiyatların düştüğünü dile getirdi. Lesinger, aynı zamanda FLY KHY kurulmasıyla fiyatlarda düşüşün yaşandığını da belirtti.

KKTC’nin lokomotif sektörü turizme de dikkate çeken Lesinger, KKTC'nin ekonomik açıdan öğrenciye turiste çok açık bir ülke olduğunu dile getirdi. Turistin ne kadar önemli olduğundan bahseden Lesinger, "Deniz hava kara yollarını yaptık, halkımızın ihtiyacı olan üç ulaşımı sağladık" ifadelerini kullandı.

"AYDINLIK YOLLAR AÇABİLMEK İÇİN ADAYIM"

"Benim amacım; eğitim, spor ve gençlere güzel aydınlık yollar açabilmek" diyen Lesinger, bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.

KKTC'nin spor ambargolarının içerisinde olduğunu dile getiren Lesinger, "Sadece Türkiye bizi tanıyor, bunun ortadan kalkması için karşılıklı iş birliği içinde diğer ülkelerle ufak anlaşmalar yapılabilir, milli sporcu olabilecek yapıya sahip sporcularımız var" şeklinde konuştu.

ÖĞRETMEN MOTİVASYON KAMPLARININ OLMASI LAZIM"

Lesinger, hizmet içi eğitimlerin olduğunu fakat zorunluluk değil gönüllülükle yapılması gerektiğini vurgulayarak "Öğretmen motivasyon kamplarının olması lazım" dedi. Lesinger, öğrenciler için grup organizasyonu yapıldığını ve öğretmen öğrenci iletişiminin bu şekilde artığından bahsetti.

"BİRBİRLERİYLE İLETİŞİM SORUNU YAŞIYORLAR"

Öğretmen sendikalarının yaptığı eylemlerle ilgili konuşan Lesinger iki tarafında haklı yönlerinin olduğunu fakat birbirleriyle iletişim sorunu yaşadıkları için bu tarz sorunların yaşandığının altını çizdi. Lesinger, "Ortak noktada buluşulduğunda çözülebilecektir" ifadelerine yer verdi.

