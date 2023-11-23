PGM’den yapılan açıklamada, “2023 yılı içerisinde, Polis Genel Müdürlüğüne yapılan kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ile başvurular anında değerlendirilerek hassasiyetle soruşturulmuş ve her zaman olduğu gibi gerekli yasal işlemler süratle yapılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına yönelik şiddet konularındaki suçlara karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz sıfır tolerans ilkesiyle aynı hassasiyetle devam edecek olup, polise yansıyan şikayetlerin yasalar çerçevesinde değerlendirilerek gerekli yasal işleme gidileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleri kullanıldı.

Kadına yönelik şiddet konularındaki suçlarla daha etkin mücadele etmek ve halka daha hızlı hizmet sunabilmek adına, 2018 yılında sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi”, 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde de faaliyete geçirilmişti.