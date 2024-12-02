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Yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdullah Kekil, dün akşam saatlerinde kaybetti. Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba ve çocukları, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

O sırada otomobilde bulunan Abdullah Kekil (50) ile ismi öğrenilemeyen iki çocuğu, ağır yaralandı.

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