Özersay: Çok büyük olasılıkla BM Genel Sekreteri ile üçlü görüşme olacak Özersay: Çok büyük olasılıkla BM Genel Sekreteri ile üçlü görüşme olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 09.18'te gerçekleşen deprem 14,37 km derinlikte meydana geldi.