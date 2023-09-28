Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 09.18'te gerçekleşen deprem 14,37 km derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 09.18'te gerçekleşen deprem 14,37 km derinlikte meydana geldi.
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