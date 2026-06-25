Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’in “Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor. Rum tarafındaki aşırıların sesine değil halkın sesine kulak ver” şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Zeki Başkan, “Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor. Rum tarafındaki aşırıların sesine değil halkın sesine kulak ver” diyorsun.

Eyvallah. Bu halk, çözüm istediğini dünyaya göstermek için daha ne yapsın. BM Tarafından önerilen hangi teklife, hangi plana hayır dedik.

Sevgili Zeki Başkan, tangoyu seversin bilirim. Tango iki kişi ile yapılır. Karşı taraf çözümü değil, senin çözülmeni istiyor ve bekliyor. Sabah sorduğum soruya cevap bekliyorum; Adamlar sizi niye tek başlarına sahip oldukları Üniter Devletlerine ortak yapsınlar? Ne ihtiyaçları var ki?

O zaman akıntıya kürek çekmeyin. Gelin hayaller peşinde koşmayın. Bu devlete sahip çıkın. Rumlarla iyi komşuluk ilişkileri kurabilmemiz için ön ayak olun.

Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi; bu halka bir kez daha hayali kırıklığı yaşatmayın”