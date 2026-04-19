Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden alındı.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı ya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı soruşturması devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

Açıklamada Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturmanın sürdüğü vurgulandı. Başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığı ifade edildi.

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Emniyet Müdürü olan babasının tabancalarını alarak eğitim gördüğü okulda saldırı düzenlemiş ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan saldırı sonrasında Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim-öğretim de durdurulmuştu.