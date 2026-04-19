Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Saran, takımın hem ligdeki şampiyonluk yarışı hem de Türkiye Kupası'ndaki mücadelesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saran, yaşanan olumsuzluklara rağmen şampiyonluk inancının devam ettiğini belirtti.

Oyuncularla yapılan görüşme motivasyonu artırdı

Saran, dün oyuncularla yaptığı görüşmede takımın moral ve motivasyon durumunu yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu söyledi. "Görüyorum o isteği, o üzüntüyü ve o hırsı" diyen Saran, oyuncuların yaşadıkları sıkıntılara rağmen mücadele azimlerinden emin olduğunu vurguladı.

Çifte hedef: Lig ve Türkiye Kupası

Fenerbahçe'nin hem Süper Lig şampiyonluk yarışını hem de Türkiye Kupası'nı aynı anda götürdüğünü hatırlatan Saran, "Hem Türkiye Kupası var hem de ligde şansımız devam ediyor. Üzüldük, yaralandık ama şansımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

2025-2026 sezonu Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının 21-23 Nisan tarihlerinde oynanacağı bilinirken, Fenerbahçe'nin kupa yolculuğundaki performansı da taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Takımın bu alandaki başarısı, sezon sonu değerlendirmelerinde kritik önem taşıyor.

Süper Lig'de son durum

Nisan ayı ortası itibarıyla Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde, Fenerbahçe'nin puan durumu ve oynayacağı maçlar takımın şampiyonluk umutlarını belirleyecek. Ligde son haftalara girilirken, her maçın şampiyonluk yarışında belirleyici olması bekleniyor. Saran, konuşmasının sonunda "İnşallah iyi olacak" diyerek taraftarlara umut ve moral vermeyi sürdürdü. Takımın yaşadığı sakatlık sorunları ve moral bozukluğuna rağmen, sonuca odaklanmış bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.